Cate Blanchett, actrice exigeante et icône glamour engagée

"Nous sommes très heureux d'accueillir une artiste rare et singulière dont le talent et les convictions irriguent les écrans de cinéma comme les scènes de théâtre. Nos conversations, cet automne, nous promettent qu'elle sera une présidente engagée, une femme passionnée et une spectatrice généreuse." Le communiqué annonçant, le 4 janvier dernier, le choix de Cate Blanchett pour présider le jury du 71e festival de Cannes exprimait l'enthousiasme de Pierre Lescure, le président de la manifestation, et Thierry Frémaux, son délégué général. Et pour cause, on ne pouvait rêver casting plus judicieux, la star australienne ralliant tous les suffrages, actrice exigeante et icône glamour engagée sur les fronts tant artistique que politique.

...