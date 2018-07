Carrie Fisher revient d'entre les morts pour le prochain Star Wars

Le dernier opus de la saga doit sortir dans les salles obscures en décembre 2019. L'histoire reprend après la disparition probable de Luke Skywalker au dernier épisode. La princesse Leia, interprétée par Carrie Fisher, était toujours en vie à la fin de The Last Jedi (2017) mais l'actrice s'est éteinte en décembre 2016.

"Nous aimions Carrie Fisher éperdument ", a écrit dans un communiqué J.J. Abrams, de retour aux manettes pour l'épisode IX après avoir réalisé le septième opus The Force Awakens en 2015. "Nous n'avons pas réussi à trouver une conclusion satisfaisante à la saga Skywalker sans elle. Et il n'était pas question de recommencer les castings ou d'utiliser un personnage virtuel créé par ordinateur", a-t-il ajouté. Disney a indiqué que l'apparition de Carrie Fisher serait permise par l'utilisation d'images non diffusées remontant au tournage du septième épisode, avec l'approbation de sa fille, Billie Lourd.

Ce ne sera pas la première fois que Carrie Fisher apparaîtra dans un Star Wars tout en étant absente du tournage. Rogue One, le spin-off de 2016, était en salles depuis deux semaines quand la mort de l'actrice a été annoncée. Une version rajeunie de Carry Fisher en princesse Leia apparaît dans ce film, grâce à une technologie informatique controversée.

Des têtes connues seront de retour pour le dernier épisode de la saga, comme Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran et Joonas Suotamo. Naomi Ackie et Richard E. Grant rejoignent le casting tandis que le compositeur John Williams, auteur de la musique de chaque épisode de la saga, sera encore de la partie.