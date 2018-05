Cannes: Solo: A Star Wars Story fait le job, sans plus

Cannes, jour 8, à un jet d'Ewok des marches. Pour les plus acharnés, le temps du poireautage est plus long que le film lui-même (un petit 2h15, quand même...). Beaucoup d'appelés mais peu d'élus à la grand-messe Star Wars en cette soirée de gala, se murmure-t-il sur la Croisette. Même pour la presse. Dans la file, l'excitation, palpable, pousse à tirer des plans sur la comète Solo. On prend les paris sur le schéma narratif de l'objet, on anticipe l'apparition de certains personnages, on y va d'une exhortation à l'ironie maintes fois rabâchée du genre "Que la Force soit avec toi" ou d'une blagounette gentiment scato...