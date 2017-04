Cannes: les 18 films en compétition (Haneke, Ozon, Coppola...) et les séries à l'honneur

Dix-huit films ont été retenus à ce stade dans la compétition du Festival de Cannes, qui fête son 70e anniversaire. Parmi ceux-ci, Happy End de l'Autrichien Michael Haneke, Les Proies de l'Américaine Sofia Coppola, Rodin du Français Jacques Doillon et L'Amant double de François Ozon, ont annoncé jeudi les organisateurs.

L'Américain Todd Haynes avec Wonderstruck, les Français Michel Hazanavicius avec Le Redoutable et Robin Campillo avec 120 battements par minute, le Coréen Bong Joon-Ho avec Okja, le Germano-Turc Fatih Akin pour In the Fade et le Russe Andreï Zviaguintsev pour Loveless seront également en lice pour la Palme d'or.

Les acteurs américains Joaquin Phoenix, Colin Farrell, Julianne Moore, Kirsten Dunst et Elle Fanning, la star australienne Nicole Kidman, anglaise Robert Pattinson ou les Français Vincent Lindon, Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Louis Garrel et Adèle Haenel fouleront le tapis rouge.

Hors compétition, la réalisatrice française Agnès Varda et le plasticien JR présenteront Visages, villages, tandis que Raymond Depardon montrera en séance spéciale son documentaire 12 jours sur l'internement d'office, Claude Lanzmann Napalm sur la Corée du Nord et Al Gore son nouveau film sur le climat, An Inconvenient Sequel.

"Nous sommes dans une séquence politique" en France avec l'élection présidentielle, qui se tiendra juste avant Cannes, a souligné le président du Festival Pierre Lescure, lors de la conférence de presse. "Ce festival, on espère bien qu'il soit une respiration qui va permettre de ne parler que de cinéma", mais "Cannes ne peut ignorer la politique".

Concernant la sécurité, il a souligné que "nous sommes et nous restons sous le régime de l'état d'urgence" et que "le même dispositif que l'année dernière sera en place" toute au long du Festival qui se déroulera du 17 au 28 mai.

Coproductions belges

L'Amant double de François Ozon est une coproduction belge de Scope Pictures qui raconte l'histoire de Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, qui entreprend une psychothérapie et tombe amoureuse de son psy. Quelques mois plus tard, ils s'installent ensemble mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité. Le long métrage met notamment en scène Marine Vacth, Jérémie Rénier et Jacqueline Bisset.

Rodin de Jacques Doillon est également une coproduction belge: le long métrage est notamment coproduit par Artémis Productions, la RTBF et Voo/Be tv. Comme son titre l'indique, le film se penche sur une célèbre figure de l'histoire de l'art, à savoir le sculpteur français Auguste Rodin. Porté par Vincent Lindon, le film met également en scène Izïa Higelin et Séverine Caneele. Le biopic de Jacques Doillon se concentre sur les années 1880 qu'Auguste Rodin a passées à Paris et sa passion avec la sculptrice et artiste-peintre Camille Claudel.

Loveless d'Andrey Zvyagintsev est quant à lui notamment coproduit par la société des frères Dardenne, Les Films du Fleuve, ainsi que par Arte France Cinéma.

Les séries à l'honneur avec Jane Campion et David Lynch

Le festival mettra à l'honneur les séries avec la présentation de la deuxième saison de Top Of The Lake de Jane Campion et de deux épisodes de la troisième saison très attendue de Twin Peaks de David Lynch, a annoncé jeudi son délégué général Thierry Frémaux.

La réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion, seule femme à avoir remporté la Palme d'or en 1993 avec La leçon de piano, présentera sur la Croisette l'intégralité du deuxième volet de sa série créée en 2013, a indiqué Frémaux. La première saison de ce drame policier avait été largement saluée dans les festivals et maintes fois nominée notamment aux Golden Globes et Emmy Awards. Un Golden Globe pour la meilleure actrice dans une série avait été décerné en 2014 à Elisabeth Moss, dans le rôle de son enquêtrice Robin Griffin.

Le réalisateur américain David Lynch, Palme d'or en 1990 avec Sailor et Lula, présentera pour sa part deux épisodes de la saison 3 de sa série culte Twin Peaks, plus de 25 ans après le deuxième volet. Les trente premiers épisodes de Twin Peaks avaient été diffusés en 1990 et 1991. Le programme est souvent considéré comme pionnier dans la naissance d'une nouvelle génération de séries, avec davantage de moyens et d'ambition narrative. Il avait reçu trois Golden Globes en 1991, dont celui de meilleure série dramatique et de meilleur acteur pour l'acteur Kyle MacLachlan.

Après avoir annoncé, initialement, qu'il ne réaliserait pas les nouveaux épisodes, principalement en raison d'un différend financier, David Lynch a finalement changé d'avis et repris les rênes de cette série policière aux accents surréalistes et surnaturels. Le premier des 18 épisodes sera diffusé le 21 mai sur la chaîne câblée américaine Showtime.

Interrogé sur le développement des séries, Thierry Frémaux a écarté l'idée d'une section spécialisée sur les séries à Cannes. "C'est parce que ces deux séries sont signées Lynch et Campion que nous montrons leurs films, c'est une façon de donner des nouvelles de quelques cinéastes qui nous sont chers", a souligné le délégué général.