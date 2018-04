Brussels Short Film Festival: courts, toujours

On ne compte plus, en effet, les cinéastes qui y ont fait leurs premiers pas, les palmarès successifs alignant les noms de Fabrice Du Welz, Samuel Benchétrit, Xavier Legrand, Abel et Gordon ou autre Julia Ducournau, récompensés à des titres divers. Ursula Meier (L'Enfant d'en haut) y avait remporté le Grand Prix 2001 pour Tous à table. Elle sera de retour cette année à Bruxelles pour une rétrospective et une masterclass, qui constitue l'un des événements du millésime 2018. Placée sous le signe de la comédie, la soirée d'ouverture, le 25 avril, s'annonce décoiffante, les organisateurs (Un Soir... Un Grain) en ayant laissé les clefs au festival de Clermont-Ferrand, la référence en matière de courts, qui proposera une collection de films ayant marqué ses 40 ans d'existence. Parmi ceux-là, Ya Basta de Sébastien Rost et Gustave Kervern, le BSFF fêtant par ailleurs dignement les 25 ans de Groland, puisque la Nuit du court, le 28, accueillera des représentants de la Présipauté, pour une séance de Cinégro (avec répétition le 30). Au total, ce sont plus de 300 titres qui seront proposés, répartis entre off (avec encore des focus consacrés à la Suisse et à la Corée) et compétitions -next generation, réservée aux films d'étudiants, Internationale et Nationale. Signe du crédit dont bénéficie désormais la manifestation, les deux dernières qualifient, depuis cette année, leurs lauréats pour la pré-sélection des Oscars...

Du 25 avril au 6 mai à Bruxelles, avec décentralisations en Wallonie. www.bsff.be