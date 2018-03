Brad Pitt aux côtés de DiCaprio dans le prochain Tarantino

Des rumeurs avaient annoncé la présence de DiCaprio, de Samuel L. Jackson, de Margot Robbie, de Brad Pitt et de Tom Cruise, et certains de ces échos se sont révélés fondés. Leonardo DiCaprio, Oscar du meilleur acteur en 2016, sera de la partie mais pas que, puisque Brad Pitt a été lui aussi annoncé au casting. Deux acteurs que Tarantino connaît très bien car il les a déjà portés tous les deux devant sa caméra, dans Django Unchained pour DiCaprio où il interprétait le richissime Calvin Candie et dans Inglorious Basterds pour Brad Pitt, sous les traits du lieutenant Aldo Raine.

Le film, neuvième et normalement avant-dernier du réalisateur, devrait s'appeler Once Upon a Time in Hollywood et serait basé sur l'histoire du tueur en série Charles Manson, commanditaire du meurtre de l'actrice Sharon Tate, alors épouse du cinéaste Roman Polanski et enceinte de huit mois.

Celui qui a déjà été qualifié de "réalisateur le plus influent de sa génération" par l'historien Peter Bogdanovich a dévoilé un début de synopsis dans un communiqué: "C'est une histoire qui aura lieu dans le Los Angeles de 1969, à l'apogée du mouvement hippie à Hollywood. Les deux personnages principaux seront Rock Dalton (Leonardo DiCaprio), une ancienne star d'une série western, et sa doublure de longue date Cliff Booth (Brad Pitt). Ils ont tous les deux du mal à joindre les deux bouts dans un Hollywood qu'ils ne reconnaissent plus. Mais Rick a une voisine très célèbre... Sharon Tate."

Quentin Tarantino travaille sur ce script depuis cinq ans. Il a vécu toute sa vie à Los Angeles, y compris en 1969 où il avait sept ans. "Je suis extrêmement excité de raconter cette histoire d'un Los Angeles et d'un Hollywood qui n'existent plus aujourd'hui. Et je ne pourrais pas être plus heureux à propos de la collaboration entre DiCaprio et Pitt en tant que Rick et Cliff!"

Le film devrait sortir le 9 août 2019 aux États-Unis mais n'a à ce jour pas de date de sortie dans notre pays.

Guillaume Scheunders