Blade Runner 2049 se dévoile dans un trailer lugubre et détonant

C'est lundi, à la suite d'une conférence de presse, que la bande-annonce de la suite du célèbre film de science-fiction de 1982 a été révélée au public. Fascinante et intrigante, elle révèle un univers sombre et sordide, fidèle à celui du premier film.

La trame de cette nouvelle aventure commence une trentaine d'années après celle de Blade Runner et dévoile Ryan Gosling dans le rôle de K, nouveau héros détenteur d'un secret susceptible de plonger le monde dans un chaos encore plus grand.

A ses côtés, on retrouve un Harrisson Ford grisonnant et mal rasé dans son rôle de Rick Deckard, un ancien policier de Los Angeles traqueur d'androïdes. En plus de ces 2 stars, Jared Leto (Suicide Squad, Mr. Nobody), Robin Wright (House Of Cards), Dave Bautista (Les Gardiens De La Galaxie) et Lennie James (The Walking Dead) complètent le casting de Denis Villeneuve.

Basée sur un scénario de Ridley Scott et Hampton Fancher, cette suite s'offre une bande-son composée par Jóhann Jóhannson, collaborateur régulier du réalisateur. "Préparez-vous à être sur les dents", a déclaré Ryan Gosling en guise d'introduction à ces deux minutes haletantes de trailer. Le film sera sur nos écrans à partir du 18 octobre 2017.

Calvin Van der Ghinst