Bill Murray dans un film de zombies signé Jim Jarmusch

Bill Murray, Tilda Swinton, Adam Driver, Steve Buscemi et Chloë Sevigny, ou encore Selena Gomez: Jim Jarmusch (Dead Man, Stranger Than Paradise, Coffee and Cigarettes) s'est entouré d'une fine équipe de comédiens pour sa prochaine réalisation, The Dead Don't Die, comme le révèle le Hollywood Reporter.

Alors que le scénario de la comédie -qui sera distribuée par Focus Features et Universal Pictures International- n'a toujours pas été dévoilé, son tournage a débuté à New York et certaines photos ont déjà fuité. Le site Just Jared a en outre publié des clichés de Bill Murray, Chloë Sevigny et Adam Driver en policiers.

Bill Murray avait récemment confié certains détails sur son rôle à Philly.com. "J'ai hâte de commencer mon prochain job. Tenez-vous prêt: c'est un film de zombies! Jim Jarmusch a écrit un script hilarant (...). Mais, non, je ne jouerai pas un zombie", avait-il fait savoir.