Bertrand Mandico, l'aventurier

Bertrand Mandico reçoit chez lui, dans un appartement haut-perché d'un immeuble du 18e arrondissement parisien, ancien atelier de sculpteur reconverti en cabinet des curiosités où, parmi les beaux livres et DVD rangés par dizaines (de Mario Bava aux Lèvres rouges d'Harry Kumel), entre des poupées diverses et un exemplaire des Oblique Strategies, de Brian Eno et Peter Schmidt, l'oeil accroche une tête de mort sertie de bijoux de pacotille: Trevor, le totem des Garçons sauvages, où il surgit du noir et blanc dans un jaillissement de couleurs .

