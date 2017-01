Ben Affleck renonce à la réalisation de son premier Batman

Le 15 novembre prochain, Justice League redonnera une nouvelle vie aux légendaires super-héros américains tels que Superman, Batman, Wonder Woman... Ensuite, c'est The Batman qui prendra le relais, avec Ben Affleck en tête d'affiche. Mais s'il comptait au départ réaliser également le film, c'en était beaucoup pour un seul homme et c'est en toute sincérité que l'auteur du récent Live by Night s'est exprimé dans un communiqué relayé par Variety ce lundi: "Certains personnages ont une place à part dans le coeur de millions de gens. Jouer ce rôle demande de la concentration, de la passion et de délivrer la meilleure performance possible. Il est apparu clairement que je ne peux pas mener de front les deux tâches au niveau exigé par le projet. Avec le studio, j'ai pris la décision de trouver un réalisateur qui soit un partenaire avec qui je peux collaborer sur un film d'une telle ampleur. Je reste impliqué, nous allons faire ce film, mais nous recherchons un réalisateur. Je reste très attaché à ce projet, et j'ai hâte de donner vie à cette histoire aux fans à travers le monde."

Ce choix n'a, selon Variety, aucun lien avec le récent échec au box-office de Live by Night (précédente réalisation de Ben Affleck, sortie récemment). La décision inattendue a été prise d'un accord commun par le studio et l'acteur: "Warner Bros est à 100% derrière le choix de Ben Affleck et reste engagé à travailler avec lui pour donner vie à un film Batman standalone." Priorité à la qualité de ce prochain long-métrage donc.

Matt Reeves, digne successeur?

Si Ben Affleck affirme vouloir continuer à se consacrer au projet, Variety affirme selon des sources qu'une "shortlist" figure afin de trouver le réalisateur idéal, et que le populaire Matt Reeves (La Planète des singes - Suprématie, Cloverfield) en fait partie.

Pour le moment, The Batman n'a pas encore de date de sortie.