Be Film Festival, la maxi-fête du cinéma belge

Au total, ce sont donc plus de 25 longs métrages qui seront projetés du 22 au 30 décembre sur les écrans de Bozar et de la Cinematek. Parmi ceux-là, une demi-douzaine d'avant-premières, au rang desquelles Faut pas lui dire de Solange Cicurel, proposé en ouverture et Sonar de Jean-Philippe Martin, présenté en soirée de... réouverture (le 26), mais aussi le premier opus de Laurent Micheli, au titre réminiscent de Tom Robbins et Gus Van Sant, Even Lovers Get the Blues, ou des Low Notes que l'on doit à Laurier Fourniau.

Quant au flash-back sur l'année écoulée, il alterne cinéastes confirmés (Bouli Lanners avec Les Premiers, les Derniers, Joachim Lafosse avec Les Chevaliers blancs et L'Economie du couple, Jean-Pierre et Luc Dardenne avec La Fille inconnue, Felix Van Groeningen avec Belgica, Nic Balthazar avec Everybody Happy...) et révélations -Parasol de Valéry Rosier, Baden Baden de Rachel Lang, Black d'Adil El Arbi et Bilall Fallah, ou encore The Land of the Enlightened de Pieter-Jan De Pue. Autant dire que les raisons de faire la fête seront nombreuses, auxquelles l'on ajoutera bien volontiers la projection, en matinée familiale, de l'extraordinaire La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit, trois séances dévolues aux courts métrages sélectionnés aux Magritte (dont la septième cérémonie se tiendra le 4 février prochain), mais encore un film choisi par les spectateurs -parmi un panel de huit titres incluant notamment Vase de noces de Thierry Zéno et Bande de cons de Roland Lethem. Le tout, sous le parrainage de Marion Hänsel et en présence de nombreux invités (cinéastes, comédiens et jusqu'au Père Noël) que l'on ne devrait pas manquer de croiser au Be Bar...