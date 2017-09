Bande-annonce: Wes Anderson promet une odyssée canine de haut vol

Il y'a quelques mois, Wes Anderson présentait pour la première fois Isle of Dogs via une vidéo. On y apprenait un casting de rêve: Bryan Cranston, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, Edward Norton, F. Murray Abraham, Tilda Swinton, Kunichi Nomura, Harvey Keitel, Akira Ito, Akira Takayama, Koyu Rankin, Yoko Ono, Courtney B. Vance, Greta Gerwig, Frances McDormand, Bob Balaban et Liev Schreiber.

Dans cette bande-annonce, Wes Anderson nous emmène au Japon sur les traces d'une petit garçon à la recherche de son chien. Les deux compères ont été séparé après une épidémie qui a poussé les autorités à envoyer tous les chiens sur une île déchet. Un périple pour retrouver son chien qui mènera le jeune garçon à cette fameuse île peuplée d'adorables toutous.

Ce film d'animation plus que prometteur signe le retour du formidable Wes Anderson. Le dernier film du réalisateur, The Grand Budapest Hotel, est sorti en 2014. Une oeuvre qui lui a valu pas moins de 4 Oscars pour les décors, la musique, le maquillage et les costumes en 2015. Les images (sublimes) de cette nouvelle bande-annonce, la musique signée Alexandre Desplat et l'impressionnant casting présagent une belle destinée à ce film du cinéaste à la créativité débordante.

Sortie belge le 20 juin 2018.

Elisa Brevet