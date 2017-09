Bande-annonce: Spielberg au centre d'un documentaire foisonnant

E.T. l'extra-terrestre, La liste de Schindler, Jurassic Park, Il faut sauver le soldat Ryan, Les dents de la mer, Les aventuriers de l'arche perdue... On ne présente plus Steven Spielberg, l'un des cinéastes les plus doués et influents du cinéma moderne.

Près de quatre-cinq ans après le début de sa carrière, le réalisateur est l'objet d'un documentaire, réalisé par la productrice américaine Susan Lacy et intitulé Spielberg.

Il dévoilera notamment la vie du cinéaste, des anecdotes de tournage de ses films mythiques, mais aussi des extraits inédits de making-of. Des interviews avec des amis et collaborateurs de Spielberg seront également intégrées, comme celles de J.J. Abrams (la série Lost, Star Wars VII), Francis Ford Coppola, George Lucas, Martin Scorsese, Robert Zemeckis, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks ou encore Ralph Fiennes (La liste de Schindler).

Ce portrait sera projeté en avant-première lors du Festival du film de New-York, qui se tiendra du 28 septembre au 15 octobre, puis diffusé le 7 octobre sur la chaîne américaine HBO. Aucune date n'a encore été annoncée pour la Belgique.

Salammbô Marie