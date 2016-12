Ce quatrième film de la franchise (si on compte le spin-off Minions) est à nouveau réalisé par Pierre Coffin, épaulé par Kyle Balda, et accueille Steve Carell, Kristen Wiig et Trey Parker (le co-créateur de South Park) au casting voix pour la VO. Côté VF, ce seront Gad Elmaleh et Audrey Lamy qui se partageront les rôles principaux.

Moi, moche et méchant 3 sortira le 5 juillet dans les salles belges.