Bande-annonce: 25 ans après Daens, le film de Stijn Coninx sur les tueurs du Brabant

Vingt-cinq ans après Daens, Stijn Coninx replonge dans l'histoire de la Belgique, plus récente cette fois. Le réalisateur flamand raconte dans Ne tirez pas (Niet schieten) l'attaque du 9 novembre 1985 du Delhaize d'Alost. Il s'agit du dernier forfait des tueurs du Brabant, dont le dossier n'est toujours pas clos malgré de multiples rebondissements.

Pour son scénario et son titre, Coninx se base sur le témoignage de David Van de Steen qui a perdu ses parents et sa soeur dans l'attaque. Celui-ci est consigné dans un livre intitulé "Niet schieten, dat is mijn papa!" ("Ne tirez pas, c'est mon papa!"). Les zones d'ombre continuent de hanter la victime plus de 30 ans après les faits. De nombreuses questions demeurent sans réponses.

Stijn Coninx retrouve aussi l'acteur Jan Decleire, interprète de l'abbé Daens dans son film de 1993. Celui-ci joue le grand-père du jeune garçon, Viviane De Muynck campant la grand-mère. Ce film est très attendu pour la vision qu'il donnera des faits.