Adam Driver: "Terry et moi avons à la fois de Sancho Panza et de Don Quichotte"

"Je travaille surtout à l'instinct, et tout me plaisait chez Adam: il ne ressemble pas à un leading man traditionnel, ni à aucun autre acteur, il est absolument unique. Il peut se montrer maladroit dans une scène, incroyablement romantique dans la suivante, et changer ainsi à volonté. C'est étonnant. Pour moi, tout passe par le casting: si le casting est bon, le reste se met en place naturellement." En confiant le rôle principal de The Man Who Killed Don Quixote à Adam Driver, Terry Gilliam a en tout cas eu le nez fin, le comédien endossant avec un même bonheur les habits de Toby, le réalisateur de pub arrogant au coeur de l'histoire, et ceux du Sancho Panza issu de l'imaginaire perturbé du Quichotte qu'incarne Jonathan Pryce. Découvert en 2012 dans la série Girls, Driver, 35 ans dans quelques semaines, est rapidement devenu un incontournable du grand écran, imposant sa longue silhouette du Frances Ha de Noah Baumbach au Lincoln de Steven Spielberg, côtoyant Oscar Isaac dans Inside Llewyn Davis des frères Coen puis Alba Rohrwacher dans Hungry Hearts de Saverio Costanzo, prêtant ses traits au Paterson de Jim Jarmusch avant d'être du Silence de Martin Scorsese, non sans trouver le temps, au passage, de rallier la saga Star Wars sous les traits de Kylo Ren. C'est dire s'il est à l'aise dans les registres les plus divers, constat qu'il accueille avec le sourire: "Une grande qualité du cinéma à mes yeux, c'est que cela peut aussi bien être Star Wars que Pa...