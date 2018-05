71e festival de Cannes : un palmarès cohérent

Il arrive que plus qu'un film, une Palme d'or récompense une oeuvre. Avec Une affaire de famille, du Japonais Hirokazu Kore-eda, le jury du 71e Festival de Cannes a choisi une option médiane, ce drame intimiste étant sans conteste l'un des plus beaux fleurons de la sélection, sans surpasser pour autant les deux chefs-d'oeuvre du maître nippon, Nobody Knows et Still Walking.