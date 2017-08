5 trucs pour enrichir sa culture ciné

Tarantino: une marque de parfum? Citizen Kane: le dernier bar à la mode? Lino Ventura: une île d'Espagne? Et quand on veut prononcer le nom d'Hitchcock, on dirait qu'on a avalé une pomme de terre de travers. C'est à ce moment qu'on se dit qu'on pourrait parfaire notre culture cinématographique. On voudrait bien ne pas avoir l'air d'une cloche en confondant Harrison Ford et la marque d'une voiture. Mais ça marche aussi pour le cinéphile aguerri: il existe tellement de films et une seule vie pour parfaire sa culture. Alors on a compilé quelques ressources d'Internet pour briller dans les conversations cinéma avec esprit et humour.

"Ce soir, je prépare des spaghettis boulettes sauce Tarantino et des pancakes façon Gravity": #Foodfilms

Que se passe-t-il quand un grand réalisateur rencontre une recette de cuisine? David Ma, food artist et réalisateur, propose une réponse artistique sur son compte Instagram. Il donne sa propre vision d'une recette vidéo en se basant sur le style de grands réalisateurs hollywoodiens, sous le hashtag foodfilms. Il s'inspire ainsi d'Alfonso Cuaron pour filmer les ingrédients des pancakes en mode Gravity; il imite la patte de Quentin Tarantino pour des spaghettis boulettes sanglantes et évoque Michael Bay pour des gaufres tout en action.

"La saga Harry Potter? Un gars sans nez qui entretient une obsession malsaine avec un adolescent": #ExplainAFilmPlotBadly

A family's first Airbnb experience goes very wrong #ExplainAFilmPlotBadly pic.twitter.com/auliqzsmzA -- Explain A Plot Badly (@ExplainAPlotBad) July 31, 2017

Ce hashtag permet aux internautes de traduire des films en une phrase, un résumé tourné de si mauvaise façon qu'il ne peut que prêter à rire - surtout que souvent, on y trouve un fond de vérité. Un mariage humour / cinéma qui peut faire des ravages. Shining devient donc "la première expérience Airbnb d'une famille [qui] tourne très mal" et Shrek "un gars [qui] apprend à aimer une fille sans ses filtres Instagram".

"Je sens, très cher, que nous vivons le début d'une très belle amitié. (Casablanca)": Les 100 plus grandes répliques du cinéma américain

L'American Film Insitute propose diverses listes en lien avec le cinéma américain: 100 films, 100 héros et méchants, 100 chansons... et notamment 100 répliques rassemblées par un jury de 1500 personnes (critiques, historiens, artistes de film). Alors pourquoi ne pas s'en imprégner et demander nonchalamment au détour d'une conversation: "Nous ne devons plus être au Kansas, qu'en penses-tu?" (Le Magicien d'Oz) ou encore "La seule question à te poser, c'est de savoir si c'est ton jour de chance. Alors, fumier, c'est ton jour de chance aujourd'hui?" (Dirty Harry), ce qui permet aussi de voir si notre interlocuteur a le sens de la repartie.

"Psychose, Sueurs Froides, La Mort aux trousses? Tellement classique, il faut voir Sabotage ou encore The Lady Vanishes": Open Culture

Sur le site Open Culture, on peut trouver des films tombés dans le domaine public, notamment d'Alfred Hitchcock. Films coréens, muets, avec Charlie Chaplin, sur les arts martiaux, des westerns avec John Wayne... La liste est longue et promet de belles découvertes. On trouve par exemple Johnny Cash dans un film de braquage (Five Minutes to Live), Elizabeth Taylor et Van Johnson réunis dans un drame romantique (The Last Time I Saw Paris) ou encore Cary Grant et Audrey Hepburn dirigés par Hitchcock (Charade).

"Avec un film par soir, je réserve mes 1001 prochaines soirées": Les 1001 films à voir avant de mourir

Le livre 1001 films à voir avant de mourir aux éditions Omnibus recense des oeuvres cinématographiques choisies par une soixantaine de critiques. Il permet de (re)découvrir tous les genres et styles et de donner une vision globale du 7e art, un bon point de départ pour débuter dans l'univers des toiles. Ensuite, pour tester ses connaissances, on peut regarder le clip réalisé par Jonathan Keogh (ci-dessus). Il s'est inspiré de l'ouvrage 1001 films à voir avant de mourir et compile ainsi 130 ans de cinéma dans une vidéo de dix minutes. Saurez-vous reconnaître toutes les références cinéma?

Monica Baur