5 choses à savoir sur Jimmy Kimmel

Chaque année, une célébrité du cinéma ou de la télévision est choisie pour animer une cérémonie des Oscars où toutes les grandes stars sont présentes. Après Ellen DeGeneres, Neil Patrick Harris et Chris Rock, c'est l'humoriste et animateur Jimmy Kimmel qui a été désigné pour diriger cette édition. Depuis 2003, il est le présentateur du Jimmy Kimmel Live!, une émission connue pour les invités prestigieux qui s'y succèdent et pour ses sketchs humoristiques. Difficile par exemple d'être passé à côté des séquences où les parents annoncent à leurs enfants qu'ils ont mangé tous les bonbons qu'ils avaient amassés à Halloween, ou celles où les célébrités lisent face caméra des tweets désagréables les concernant.

L'animateur parle ouvertement de sa vie privée en postant régulièrement des photos de sa famille ou de ses activités sur les réseaux sociaux. Voici 5 choses à savoir sur celui qui a également été présentateur des Emmy Awards, les Oscars de la télévision.

Avant d'arriver à la présentation d'une des émissions les plus regardées des États-Unis, l'animateur a connu peu de succès là où il a été. Après avoir obtenu son diplôme en radiodiffusion à l'Arizona State University, il a rapidement été viré des 5 premières radios dans lesquelles il a travaillé.

S'il n'avait pas réussi à la radio et ensuite à la télévision, Jimmy Kimmel se serait bien vu dessinateur. Il a révélé au New York Times qu'il avait passé sa jeunesse à dessiner en regardant les émissions de Johnny Carson et David Letterman, les précurseurs des late night shows comme on les connaît aujourd'hui. Sa passion pour le dessin a alors été supplantée par son attirance pour les plateaux de télévision.

L'animateur est atteint de narcolepsie, une maladie qui se caractérise par un temps de sommeil excessif et qui peut causer des endormissements involontaires. Mais au lieu de s'apitoyer sur son sort, Jimmy Kimmel préfère en rire. Dans une publication du magazine Esquire, il a déclaré qu'il "préfère être narcoleptique que ne pas l'être" puisque cela lui permet de s'endormir avant le décollage d'un avion et de se réveiller après l'atterrissage.

En plus d'être humoriste, Jimmy Kimmel est également un très bon musicien. Il a commencé à jouer de la clarinette dans la fanfare de son école pour ne plus s'arrêter, comme le prouve sa prestation en 2014 aux côtés du groupe de ska The Mighty Mighty Bosstones.

Enfin, sa passion pour la cuisine est telle qu'il possède de plus de 1000 livres de recettes. Une collection imposante dont il semble se servir régulièrement vu les nombreuses photos de ses plats qu'il poste sur son compte Instagram.