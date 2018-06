2018, l'année Sebastián Lelio?

Certains observateurs paresseux l'ont un peu rapidement labellisé comme le Pedro Almodóvar du cinéma chilien. Avec le Castillan rebelle, il ne partage pourtant tout au plus qu'un goût prononcé pour les portraits sensibles de femmes dans la tourmente, en rupture avec la société et ses normes. Révélé dès 2006 et La Sagrada Familia, avant de récidiver avec Navidad (2009) puis El Año del tigre (2011), Sebastián Lelio explose à l'international en 2013 grâce à Gloria, où la mythique Paulina García ploie mais ne rompt pas en quinqua divorcée revendiquant son droit à vivre librement ses désirs. Quatre ans plus tard, Lelio fait le break: présenté à la Berlinale, Una mujer fantástica, drame centré sur une serveuse transgenre malmenée par la famille de son amant décédé, y remporte l'Ours d'argent du meilleur scénario, premier d'une longue liste de trophées culminant en mars dernier avec l'Oscar du meilleur film étranger.

...