14 ans après, les Indestructibles sont de retour (vidéo)

Laissés pantois devant un cliffhanger à la fin du premier opus, les spectateurs, pour la plupart enfants lors de la sortie des Indestructibles ont maintenant bien grandi. Nul doute que le public qui assistera aux projections du second épisode, suite des aventures de M. Indestructible, Elastigirl et leurs enfants, sera composé de beaucoup de jeunes adultes rêvant depuis trop d'années de connaître ce que leur réserve la suite des aventures de la super-famille. Et ces jeunes adultes ont eu le temps de voir beaucoup d'événements durant leur croissance.

Depuis la première partie des Indestructibles, sortie au cinéma le 24 novembre 2004,

Usain Bolt a eu le temps de commencer sa carrière, battre le record du monde du 100m, du 200m et du 4x100m, d'être huit fois champion Olympique et onze fois champion du monde, puis d'arrêter sa carrière.

Game of Thrones a eu le temps de sortir sept saisons, The Walking Dead huit et Grey's Anatomy quatorze. Les Feux de l'amour font encore mieux avec 2785 épisodes entre 2004 et aujourd'hui.

Millie Bobby Brown a eu le temps d'apprendre à marcher et de tourner 2 saisons de Stranger Things.

La firme Apple a eu le temps de lancer 11 générations d'iPhones.

Le monde a vu s'éteindre entre autres Michael Jackson, Prince, Jean-Paul II, Soeur Emmanuelle, Robin Williams, David Bowie, Johnny Halliday, Mohamed Ali, Fidel Castro, Simone Veil...

Léonardo Di Caprio a (finalement) eu le temps de remporter un Oscar.

La Belgique a eu le temps de changer six fois de gouvernement, malgré une longue pause de 541 jours entre 2010 et 2011.

L'extrême droite a eu le temps de monter en Europe, notamment jusqu'au deuxième tour des présidentielles en France, avec Marine Le Pen.

Le magazine Focus Vif a été créé

Le site Youtube est passé de 0 à plus d'un milliard d'utilisateurs mensuels. Facebook a lui atteint deux milliards d'inscrits.

Le monde musical a vu les retours des Rolling Stones, de Led Zeppelin et The Police et la séparation d'Oasis et de System of a Down (qui se reformera en 2010).

L'équipe de France a eu le temps de perdre les finales de la Coupe du monde 2006 et de l'Euro 2016.

Guillaume Scheunders