Un pass musées fera son apparition à la rentrée

Bonne nouvelle pour les amateurs de musées! À partir du mois de septembre sera lancé un pass musées qui permettra d'obtenir un accès illimité à une large sélection de musées en Belgique, et ce pour la somme de 50 euros par an. Une initiative soutenue par les ministres de la culture Alda Greoli et Sven Gatz. "Le dispositif du pass poursuit le double objectif d'accroître la visibilité de nos institutions et de développer l'accès à la culture. L'initiative témoigne de leur préoccupation constante de faciliter la découverte de notre patrimoine par le plus grand nombre", explique la ministre francophone. Le projet a une résonnance intercommunautaire puisqu'il concerne une centaine de musées aussi bien en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles. Il confère à son propriétaire le droit d'entrer dans les expositions permanentes de chacun des musées participants autant de fois qu'il le veut. Les expositions temporaires seront quant à elles accessibles soit gratuitement, soit moyennant tout de même une somme d'argent.

Si les pass seront officiellement en vente en septembre, il est toutefois possible de se les procurer en prévente sur le site fr.shop.museumpassmusees.be, où 6000 pass seront mis en vente exclusive à partir du mercredi 16 mai. Et pour le design de ces pass en prévente, museumPASSmusées a décidé de faire appel à six artistes belges: Sanam Khatibi, Jacques Charlier, Vincent Glowinski (Bonom), Eva Mouton, Rinus Van de Velde et Koen Vanmechelen. Chacun de ces artistes a produit une oeuvre qui se retrouvera sur 1000 tickets en prévente. Pour ceux qui voudraient une version postérisée de l'oeuvre figurant sur leur carte, c'est possible moyennant un supplément de 40 euros.

La Belgique n'est pas le premier pays européen à avoir créé un pass musées. Aux Pays-Bas, la Museumskaart existe depuis plus de 30 ans et a vu la fréquentation des musées accroître de 20%. Chez nos voisins, un million de personnes utilise cette carte à l'heure actuelle. "Nous visons un succès similaire en Belgique", ajoute Sven Gatz.

Guillaume Scheunders