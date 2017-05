Un Molière d'honneur décerné à Isabelle Huppert

Moulée dans une robe de dentelle argent, l'actrice a reçu son prix des mains du metteur en scène flamand Ivo Van Hove, devant une salle debout, où figurait en bonne place la nouvelle ministre de la Culture Françoise Nyssen.

"Elle se permet d'être nue, vulnérable, fragile (...) quand elle joue il me semble qu'elle est au coeur d'un ouragan où tout est silence", a déclaré Ivo Van Hove en lui remettant le prix au théâtre des Folies Bergère, à Paris.

"Ça dure depuis des siècles, c'est unique, depuis avant les Grecs on s'est réuni, et je pense que le théâtre ça va durer encore comme ça des siècles", a lancé l'actrice.

Elle a apporté son soutien au metteur en scène russe Kirill Serebrennikov, inquiété par les autorités russes pour une affaire de détournement présumé de fonds publics.

Parallèlement à une carrière d'actrice bien remplie, Isabelle Huppert joue régulièrement au théâtre, y compris à l'étranger.

Elle était à l'affiche du Théâtre de l'Odéon ces trois dernières années à Paris, dans "les Fausses confidences" mises en scène par Luc Bondy (2014-15) et dans "Phèdre(s)" (2016).

"Edmond" d'Alexis Michalik, qui triomphe depuis septembre au Théâtre du Palais Royal, et "Les Damnés" d'après Visconti, se sont par ailleurs taillé sans surprise la part du lion lors de cette 29e cérémonie des Molières.

Alexis Michalik, 34 ans, remporte 5 Molières pour sa fresque bouillonnante sur la gestation de "Cyrano de Bergerac" d'Edmond Rostand.

Avec 12 acteurs sur scène, Alexis Michalik, déjà lauréat de plusieurs Molières pour ses pièces précédentes ("Le Porteur d'Histoire", "Le Cercle des illusionnistes") restitue à la fois la faconde du Gascon et le "making off" de ce monument de la littérature française, avec sa célèbre tirade du nez. Il remporte le Molière du meilleur auteur francophone vivant, du meilleur spectacle et du metteur en scène de théâtre privé. Deux de ses acteurs, Guillaume Sentou et Pierre Forest décrochent aussi un Molière.

Quant à l'adaptation glaçante du scénario du film de Visconti "Les Damnés" (1969), véritable choc au dernier Festival d'Avignon, elle remporte trois Molières (meilleure pièce de théâtre public, meilleure création visuelle et meilleure comédienne pour Elsa Lepoivre).

La descente aux enfers d'une grande famille d'industriels allemands gangrenée par le nazisme a été "écrite dans les années 60 mais résonne peut-être d'autant plus aujourd'hui" a souligné Ivo Van Hove. "Dans un monde qui devient de plus en plus nationaliste, +Les Damnés+ sont comme un feu rouge".