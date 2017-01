Très bankable Banksy

The Art of Banksy? Un show itinérant reprenant quelque 80 oeuvres de Banksy que l'on doit au très controversé Steve Lazarides, photographe devenu au fil du temps l'agent du célèbre artiste urbain. "Cette exposition est exceptionnelle: plus jamais vous n'aurez l'occasion de voir autant d'oeuvres de Banksy rassemblées au même endroit. Une fois l'exposition terminée, les oeuvres seront renvoyées aux 40 autres collectionneurs dans le monde et il est très peu probable qu'elles soient à nouveau réunies un jour": voilà en quelques phrases la justification avancée par Lazarides pour ne rien rater de cette grand-messe. Justification? Oui, plutôt. Car à la suite de l'exposition à la Bourse d'Amsterdam, achevée le 8 janvier dernier (et dont Anvers reprendra les contours), des amas de critiques ont été déversés par camions-poubelles entiers sur l'événement.

Le reproche majeur? Le fait que cette rétrospective cousue de fil blanc ait été montée sans l'aval du principal intéressé -Lazarides et Banksy ne se parlent plus depuis des années- mais surtout que la mise en scène bafoue intégralement l'engagement anticonsumériste de celui qui se revendique également activiste. Des exemples? Un merchandising agressif proposant jusqu'à des bouteilles d'eau "Banksy", un décor en papier-peint simulant de fausses briques façon "comme dans la rue", une billetterie en ligne affichant un prix d'entrée prohibitif (17,50 euros dans la capitale néerlandaise)... On en passe et des meilleures. Dans le cas de la version belge, le fait que l'exposition se déroule dans le cadre du Stadsfeestzaal, l'un des plus grands centres commerciaux d'Europe, et qu'elle soit mise sur pied par l'Istanbul Entertainment Group (IEG) risque de ne rien arranger à l'affaire. Dismaland ou Disneyland? C'est vous qui voyez...