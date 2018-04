Pourquoi insulte-t-on? L'expo Salope! est de retour à Bruxelles

Un peu plus de six mois après le dévoilement de l'affaire Weinstein, le tsunami ne semble pas prêt de se calmer. Et à l'heure où le féminisme est de plus en plus omniprésent, une exposition scientifique, artistique et éducative fait la lumière sur l'insulte et les "mécanismes psychiques et sociaux qui lui président". Salope!... Et autres noms d'oiselles, c'est son nom, a été conçue et réalisée en 2015 par ULB Culture, avec pour commissaire la linguiste et militante féministe Laurence Rosier - que nous rencontrions il y a quelques mois à l'occasion d'un livre paru aux éditions 180°. Montrée à Paris et Lausanne, l'expo est de retour à Bruxelles à partir du 3 mai prochain.

Salope!..."présente un parcours à la fois scientifique et artistique qui va de Marie-Antoinette à Nabilla, en passant par George Sand, Margaret Thatcher, Christiane Taubira et Simone Veil, nous expliquait la commissaire de l'expo dans les pages du Vif. Six insultées célèbres, pas nécessairement consensuelles. De Thatcher, par exemple, on a dit qu'"elle l'a bien mérité". Les a-t-on insultées parce qu'elles étaient femmes? Parce qu'elles étaient femmes de pouvoir? En miroir, des oeuvres artistiques interrogent sur le tabou, le féminin. Je ne voulais pas d'un discours moral."

Parmi ces oeuvres, retrouvera les travaux (photographies, sculptures, installations, dessins, objets) de François Harray, Tamina Beausoleil, Cécilia Jauniau Sara Judice de Menezes, Eric Pougeau, Martine Seguy, Christophe Holemans, et de notre collaboratrice Lara Herbinia.