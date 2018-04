Photo: Gainsbourg, côté pro et côté intime

Notre seule rencontre avec Serge Gainsbourg (1928 - 1991) dans le désormais défunt hôtel Astoria de la rue Royale, à Bruxelles, eut lieu une année environ avant sa mort. Déjà plus léger - avec un bout de foie en moins -, le sexagénaire n'en commande pas moins quatre tournées de champagne-curaçao pendant l'heure d'interview. A la fin de celle-ci, il n'hésite pas une seconde à poser pour quelques candid pictures, sourire d'enfant narquois fissurant sa vieille belle gueule. Ainsi en allait-il de l'historique chanteur et compositeur: blessé par des années de mépris à l'égard de son physique qu'il jugeait lui-même difficile, il tient enfin, dès la fin des seventies, la revanche du succès comme chanteur. Et une reconnaissance dont la photographie sera la meilleure preuve tangible. Quitte à poser en fêtard - avec confettis et tout le toutim - sérieux comme un pape, le regard enfoncé dans l'objectif, pour la couverture du magazine Rock & Folk de janvier 1980. A contresens de la fête obligatoire.

