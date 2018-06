Offrez-vous un tirage d'une photo de l'Agence Magnum

De Robert Capa à David Seymour, de Bruce Davidson à Steve McCurry ou de Raymond Depardon à Philip Jones-Griffiths, l'Agence Magnum met en vente cette année encore des tirages en qualité musée de clichés de plus de 70 photographes prestigieux. Le thème étant axé autour de la liberté, on y retrouve des moments forts capturés à travers l'objectif de ces reporters d'images, lors de la libération de Paris, de la venue de Martin Luther King à Baltimore, du Dalai Lama en Inde... Ces photographies racontent des moments historiques comme des moments du quotidien, la liberté étant mise en scène sous toutes ses formes.

La vente 'Freedom' Magnum Square Print aura lieu du lundi 4 juin à 14h (heure belge) jusqu'au vendredi 8 juin à minuit. Les impressions signées et estampillées par Magnum, de qualité musée et de dimension 6x6'' de plus de 70 artistes seront disponibles pour 100$ (soit environ 85 euros), pour cinq jours seulement, sur le site https://shop.magnumphotos.com.

Guillaume Scheunders