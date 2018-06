New York: Le Whitney Museum, nouveau propriétaire de 400 oeuvres de Roy Lichtenstein

Le Whitney Museum de New York est désormais l'heureux propriétaire de plus de 400 oeuvres de l'artiste du mouvement pop art, Roy Lichtenstein. Parmi les oeuvres de la Fondation éponyme qui arrivent au musée, on note les sculptures 'Head of Girl' (1964) et les peintures 'Pilot' (1948) et 'Untitled' (1959-60). Le musée, qui avait déjà organisé des dizaines d'expositions de l'artiste, détient désormais la plus grande collection de ses créations.