Museum Night Fever, chapitre X

On le sait, cet événement qui dépoussière à chaque fois une vingtaine d'institutions culturelles de la capitale est à marquer d'une pierre blanche dans les agendas. Pourquoi? D'abord, parce que ce moment particulier signe une connivence salutaire avec le public à la façon d'un rabibochage dont tout le monde sort gagnant. Mais aussi parce qu'il mobilise un bon millier de forces vives -des jeunes cerveaux disponibles- qui se décarcassent pour rendre cette soirée inoubliable. Et ça marche. Pour preuve, depuis le début de l'aventure, la progression de la fréquentation est constante: en dix éditions, elle est passée de 4.500 à 17.000 visiteurs. Côté musées, cette année le compteur s'est arrêté sur 23 participations. Un joli panorama des ressources de la ville, depuis le très pertinent centre d'art et média ARGOS à la Cinematek, en passant par Le Botanique ou le Musée d'Ixelles. Sans oublier les poids lourds du genre: BOZAR, le Museum des Sciences naturelles, le Musée de l'Armée ou encore le Musée BELvue.

Comme d'hab', les lieux en question ouvriront leurs portes entre 19h et 1h. Pour faire vivre ces endroits, une centaine d'activités permettront un autre regard sur les collections. S'il est impossible de les passer toutes en revue, on peut néanmoins lister celles qui sont le plus attendues. Ainsi du MIMA -Millennium Iconoclast Museum of Art- dans lequel l'excellente exposition Delta croisera le fer avec les sons électro du collectif FTRSND. On pointera aussi la Fondation Boghossian qui verra ses murs métamorphosés façon "Villa en pain" par Destelheide et l'imprévisible collectif K.A.K. (Koekelbergse Alliantie van Knutselaars). Également attendu au tournant, le WIELS a fait appel aux étudiants de l'ERG qui mettront en place des ateliers participatifs autour de l'exposition de Sven 't Jolle. Dans la liste de nos favoris figure enfin Art & Marges Musée, petite perle dédiée à l'art différencié, qui se fend d'une proposition bien décalée, à savoir construire son propre vaisseau spatial, guidé par le collectif 1soir. Sur orbite? Il ne reste plus qu'à enchaîner sur la grande afterparty qui se tiendra au Bloody Louis dès 23h.