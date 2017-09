Les Nocturnes des Musées bruxellois commencent ce jeudi soir

Les nocturnes seront lancées ce jeudi soir avec un grand vernissage gratuit à la Fonderie et au MIMA (Millennium Iconoclast Museum of Art), situés sur les quais à Molenbeek-Saint-Jean. Un village des musées permettra de découvrir les participants de cette édition.

Cette année, les nouveaux venus sont la Maison de l'Histoire européenne, la Garde-Robe Manneken-Pis et la D'Ieteren Gallery. Le Musée Wiertz, le Musée Juif de Belgique, la Porte de Hal, la Musée du Tram bruxellois et le Musée des Instruments de Musique (MIM) feront aussi leur retour après plusieurs années d'absence.

Pendant les vacances scolaires d'automne, le 2 novembre, la nocturne sera tournée vers les enfants, avec l'exposition Hop! au musée d'Ixelles, l'atelier de cuisine du Musée bruxellois du Moulin et de l'Alimentation qui sera consacré à la gaufre et à la pomme de terre ou encore la Garde-Robe de Manneken-Pis.

Les nocturnes seront plus largement organisées au sein d'un même quartier et les offres pour manger et boire seront augmentées en marge des activités. Le jeudi 21 septembre, la soirée se fera ainsi plus spécifiquement dans le coin d'Ixelles à la D'Ieteren Gallery, à la Fondation Civa, au Musée d'Art fantastique et au Musée Meunier (Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique). Elle s'étirera jusqu'à Uccle avec le Musée et Jardins van Buuren. La Fondation Civa proposera notamment des DJ sets pour accompagner un live stream de concerts tenus en différents lieux emblématiques de Bruxelles.

Les Nocturnes se clôtureront le jeudi 7 décembre dans seulement quatre musées pour rassembler le public, à savoir aux Archives et Musée pour la Vie flamande, au Belgian Chocolate Village, au Librarium et au MIM. Ce dernier organisera un concert live de musique populaire estonienne.