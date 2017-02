Les musées dévoilent leurs oeuvres les plus terrifiantes

Des poupées inquiétantes, des restes humains, des animaux empaillés, des tableaux qui paraissent surnaturels... Regroupant leurs trouvailles sous le hashtag #museum101, de nombreux musées ont posté ce mercredi les photos de leurs oeuvres les plus étranges et se sont octroyés un bon coup de pub. Ils prouvent que ces hauts lieux de la culture peuvent être effrayants plutôt qu'ennuyants. L'initiative provient de Culture Themes et Museum101, deux organismes de consultance qui tentent de promouvoir les musées.

Si dans cette collection terrifiante, le musée de zoologie de Cole et celui des physiciens et chirurgiens de Glasgow sont de la partie, ils côtoient ceux bien plus inoffensifs de la vie anglaise rurale de Reading ou la RomKids du musée royal d'Ontario.

Depuis les coins sombres et les coulisses des galeries, des pièces terrifiantes observeraient les visiteurs: de quoi rehausser l'aura de mystère qui entoure ces lieux culturels.

(We usually keep them boxed up. You know...just in case...)#museum101 pic.twitter.com/7WMhNIHylJ -- MuseumEngRuralLife (@TheMERL) 15 février 2017

One of the scariest objects - POMSTA [revenge]: figurine of wax & stearin, animal hair formed the figure of a woman; pins. #museum101 pic.twitter.com/7Enzf4jedg -- Muzeum Etnograficzne (@ethnomuseumwars) 15 février 2017

Le personnage central de cette photographie de D. Balley effraie aussi particulièrement nos jeunes visiteurs... #ISeeDeadPeople #museum101 pic.twitter.com/hQh2NmNrs5 -- Musée Jeanne Albret (@MusJeanneAlbret) 15 février 2017

Is there anything creepier than opening a box and finding half a head staring back at you? A definite candidate for #museum101 pic.twitter.com/6lWxN1KB1r -- RCPSG Library (@RCPSGlibrary) 15 février 2017