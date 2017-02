Le MET autorise l'utilisation gratuite de 375.000 images d'oeuvres d'art

D'autres musées comme le Rijksmuseumd'Amsterdam ou encore les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique se sont déjà lancés auparavant dans la numérisation et la mise à disposition d'une partie de leur collection. Ce qui impressionne avec l'initiative du MET, c'est la quantité d'images disponibles sur leur site Internet. À ce jour, ce ne sont pas moins de 375.000 photos de peintures, de sculptures ou encore de vêtements qui sont utilisables par tout un chacun. Le musée américain avait déjà fait un premier pas en 2014 en donnant accès à une collection de 400.000 images d'oeuvres d'art mais uniquement à des fins scolaires ou de recherche, il n'était donc pas permis de les utiliser dans un but commercial. Aujourd'hui, la seule condition pour pouvoir utiliser ces reproductions est de tenir compte des droits moraux des oeuvres. Il est donc totalement interdit de s'approprier les images ou de les dénaturer.

Le directeur du musée, Thomas P. Campbell, a déclaré que leur "mission principale est d'être ouverts et accessibles à tous ceux qui souhaitent étudier et apprécier les oeuvres d'art dont nous avons la charge. Accroitre l'accès aux collections du musée répond aux intérêts et aux besoins de notre public au 21e siècle".

De nombreuses autres images devraient arriver dans les prochains mois ou les prochaines années sur le site dédié puisque le musée possède une collection de plus de 2 millions d'oeuvres d'art.