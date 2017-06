Le design soviétique au centre d'une expo, 100 après la révolution bolchevique

L'année 2017 marque les 100 ans de la révolution bolchévique, un évènement qui a bouleversé l'histoire de la Russie contemporaine et du monde. L'ADAM -Brussels Design Museum- accueille à cette occasion une exposition originale du Musée du Design de Moscou dédié au constructivisme, un courant artistique qui devint le principal outil de propagande du régime soviétique.

L'exposition retrace l'histoire et l'évolution du constructivisme entre les années 1920 et 1930. Elle présente des exemples de designs graphiques - des affiches, des livres, des magazines et des cartes postales - réalisées par des artistes tels qu'Alexandr Rodchenko, Varvara Stepanova, Gustav Klutsis et bien d'autres.

Né avec l'avènement de la Russie soviétique, l'objectif de ce nouveau mouvement esthétique était de faire de l'artiste un producteur d'objets. Cependant, cette révolution esthétique ne s'est épanouie que sur papier. Les consommateurs n'étaient pas prêts à accueillir le mobilier et les vêtements minimalistes. Les artistes constructivistes s'exprimèrent alors par le biais du design graphique et de photomontages, en créant des couvertures de livres et de magazines.

Le régime communiste utilisa beaucoup d'outils de propagande afin de diffuser son idéologie; et comme moyen d'établir un lien entre la masse et la classe politique. Les montages photo réalisés par les artistes constructivistes furent utilisés à ces fins par le régime soviétique dès la mort de Lénine en 1954. Les propagandistes du régime communiste furent les premiers à prendre conscience du pouvoir de la photographie. Ils créèrent des magazines illustrés, à l'image de la Biblia Pauperum (Bible des Pauvres) utilisé au Moyen Age pour endoctriner les illettrés.

The Paper Revolution: Soviet Graphic Design and Constructivism (1920-1930) aborde le constructivisme à travers 8 thèmes:

Le triomphe de la topographie

la police de caractères constructivisteAssembler les fragments-Le photomontage, d'illustration à propagande

Le Suprématisme comme ornement-Transformation de l'art abstrait en design

L'iconographie du Constructivisme-des icônes politiques

La couverture de magazine comme symbole de son époque

L'apogée du style-Le Constructivisme anonyme

La puissance de l'image-USSR in Construction comme Biblia Pauperum

Ouvrage d'autoglorification de l'Etat Bolchévique- la grève présentée comme un bien de luxe

L'ADAM-Brussels Design Museum: Situé à deux pas de l'Atomium, ce musée vous invite à découvrir le design. Son exposition permanente Plasticarium retrace l'impact des plastiques sur la création en art et en design depuis les années 50 à nos jours. Le Moscow Design Museum: Fondé en 2012, le Moscow Design Museum est la première institution culturelle à se consacrer uniquement au design en Russie.

Chloé de Radzitzky