La deuxième vie de Remember Souvenir, l'oeuvre de Denis Meyers (vidéo)

Voilà bientôt un an que l'artiste urbain Denis Meyers a entrepris le projet colossal de remplir le bâtiment Solvay de ses personnages et écritures. Plus de 25.000 m2 de murs et de fenêtres recouverts de son encre noire. Depuis le début, il savait que cette oeuvre ne serait qu'éphémère, mais qu'elle aurait une seconde vie dans les médias, à travers de documentaires ou encore à travers la modélisation en 3D de l'entièreté du bâtiment.

L'artiste a tenu à piloter le bulldozer pendant les premiers instants de la destruction de ce lieu gigantesque qui a débuté ce 9 mars. L'exposition a été victime de son succès: pendant la durée de l'ouverture au public, plus de 20.000 personnes se sont pressées pour admirer l'oeuvre.

Depuis quelques mois, le public n'a plus accès au bâtiment et nombreux sont ceux qui n'ont jamais pu se rendre sur place. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera prochainement possible de se balader virtuellement dans les couloirs du lieu grâce à l'initiative de la coopérative Labokube. Ils ont passé des journées entières à photographier chaque centimètre de mur pour en réaliser une représentation en 3 dimensions dans le but de laisser vivre l'oeuvre de Denis Meyers autre part que dans les souvenirs des gens.