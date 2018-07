L'oeuvre de la semaine: L'abstraction, un siècle plus tard

L'histoire de l'art abstrait viendrait-il à notre secours ? Et de rappeler les signes avant-coureurs établis à la fin du XIXe siècle par les peintres entre leurs créations et celles de la musique. Kandinsky enfoncera le clou. On citerait aussi les recherches d'historiens allemands des premières années du XXe sur le sens et la fonction symbolique des motifs décoratifs millénaires jusque-là considérés comme une stylisation d'images de l'environnement.

D'autres, au même moment (Mondrian, Malevitch) iront dans le même sens d'un "art pur" avec, en point de mire, une forme de spiritualité. Mais ce faisant, ce trio de base a du coup élargi le langage de la peinture auxquelles l'art américain sera, jusqu'à la fin du modernisme, particulièrement sensible aussi bien en ses tendances expressionnistes que minimalistes. Cumulant (y compris dans le Pop Art) les leçons reçues surtout du Bauhaus (dans sa version US) et de Matisse, les peintres américains sont demeurés très sensible au pouvoir hédoniste que procurent les jeux chromatiques.

Les nouvelles générations n'y échappent pas qui revisitent aujourd'hui la place de la géométrie dans la peinture. Mais comment trouver des brèches dans ce vocabulaire devenu pléthorique ? Comment en renouveler le sens sans tomber dans la seule orientation décorative ? Peut-être comme Matt Connors (46 ans) le propose mais avec lui tant d'autres, en entremêlant les systèmes tout en donnant aux teintes le premier rôle.

Galerie Xavier Hufkens. 62, rue Saint-Georges à 1050 Bruxelles. Jusqu'au 20 juillet. Du mardi au samedi de 11h à 18h. www.xavierhufkens.com