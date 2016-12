L'expo The Art of Banksy s'installera à Anvers à partir de janvier

L'exposition itinérante The Art of Banksy posera ses valises à Anvers du 14 janvier au 19 mars, ont confirmé les organisateurs lundi. L'installation, actuellement à Amsterdam, sera à voir au Stadsfeestzaal anversois et présentera plus de 80 oeuvres du maître du streetart.