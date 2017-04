L'artiste bruxellois Philippe Debongnie s'expose à Liège et Buenos Aires

Philippe Debongnie est un illustrateur belge vivant à Bruxelles qui s'est spécialisé dans les portraits, que ce soit d'animaux ou d'humains. Un jour, il a décidé que 2017 serait son année en exposant simultanément deux projets différents. Après l'Art Truc Troc et le River Jazz Festival à Bruxelles au début de l'année, voilà qu'il présentera ses oeuvred à Liège, mais aussi à Buenos Aires dès le mois prochain.

Dès le 5 mai et jusqu'au premier juillet, son Family album sera à voir chez Wattitude. Comme son nom l'indique, l'exposition est faite de portraits des personnes qui composent sa famille. Ce sont d'ailleurs ces mêmes illustrations qui voyageront de l'autre côté de l'Atlantique pour atterrir dans la treizième édition de l'Art Truc Troc de Buenos Aires. Il sera présent en Argentine en compagnie de dix autres compatriotes, dont le strie-artiste Denis Meyers.

Sa deuxième exposition Faces of jazz alliera sa passion pour les portraits avec celle qu'il a pour la musique jazz. Ses illustrations serviront de décor à la prochaine édition du festival Jazz in Liège qui se déroulera du 11 au 13 mai. Ces oeuvres sont des représentations à l'encre de Chine des plus grandes figures de ce courant musical comme Aretha Franklin, Herbie Hancock ou encore le regretté Toots Thielemans.