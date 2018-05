Kanal: "Ce qui m'intéresse, c'est d'activer la circulation des flux entre Paris et Bruxelles"

En attendant le début des travaux à l'automne 2019, l'ancien garage Citroën de la place de l'Yser, à Bruxelles, désormais Kanal - Centre Pompidou, ouvre ses portes au public le temps d'une première programmation pluridisciplinaire. But de la manoeuvre ? Permettre à tout un chacun d'apprivoiser ce lieu tant attendu qui va bouleverser le paysage culturel bruxellois. Directeur du Musée national d'art moderne au Centre Pompidou, à Paris, et commissaire de cette année de préfiguration, Bernard Blistène détaille les enjeux de ce nouveau pôle culturel dédié aux arts visuels, à la création locale, aux spectacles vivants, ainsi qu'au design et à l'architecture.