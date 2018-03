Expo Hugo Claus, suivez le guide

Vingt-six février. Deux jours avant l'ouverture d'Hugo Claus, Con Amore, le soi-disant vortex polaire boude Bozar, stoïque et tempéré. Dans la pénombre de l'installation à Jour J moins 48 heures, voilà Marc Didden. Silhouette haute, large, emmitouflée en pardessus épais, chevelure à traits argentés électriques: le cousin beatnik de Marlon Brando, période Parrain. Dont il porte aussi le même genre de voix, plus aiguë que le physique, aux antipodes d'une vie pourtant bien chargée en graves. Alors que Didden nous guide dans l'expo dédiée à Claus -une déclaration d'amour documentée (voir aussi l'article dans Le Vif)- on rebobine le projecteur à souvenirs. C'est bien ce journaliste-là qui, dès les années 70, collectionne les rencontres uniques pour la presse belge: Bob Marley, Bruce Springsteen, Zappa, Bowie, John Lydon, Abba ou Jagger. Exclus pêchées de Kingston à New York(1) qui internationalisent le CV de ce jeune mec né en 1949 à Hamont-Achel, localité limbourgeoise collée à la frontière hollandaise. "Je n'avais jamais pris l'avion et là, je me trouvais en Jamaïque ou dans un bar à New York, à boire un bon whisky..." Faut dire que le...