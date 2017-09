Explorer l'univers de Magritte en 3D

"Titiller l'imagination et les sensations des visiteurs", tel est le pari que l'Atomium s'est lancé pour célébrer la mort de la grande figure belge du surréalisme. Les visiteurs sont invités à découvrir et à redécouvrir l'univers du peintre René Magritte. La scénographie particulièrement ludique permet une grande liberté aux spectateurs. Il est également possible de s'asseoir sur les oeuvres, de les toucher, de zigzaguer entre les pommes, les colombes et les chapeaux melon, symboles phares de l'oeuvre du surréaliste.

Comme une pièce de théâtre

On entre dans l'exposition comme on entre dans une pièce de théâtre, quelques oeuvres sont présentées en taille réelle. Le visiteur déambule dans les décors et s'imprègne d'une ambiance surréaliste aussi intrigante qu'amusante.

Au total, seules 9 oeuvres sont exposées et chacune d'entre elles révèle une facette de Magritte. Ce ne sont pas des originales, l'artiste avait beaucoup de mal à se défaire de ses oeuvres si bien qu'il proposait à ses clients et amis des copies. Aujourd'hui, il n'est pas rare de retrouver une dizaine de copies pour une seule et même oeuvre. Pour lui, elles étaient aussi importantes que l'originale.

Elisa Brevet