En images: le plus grand graffiti au monde fait près de 6.000 m²

L'oeuvre monumentale de ce graffeur de 41 ans est visible sur la façade d'une usine de chocolat au bord d'une voie rapide de Sao Paulo. Comme ce mur-là n'était pas suffisant, il a décidé de déborder sur les autres parois qui composent le bâtiment.

Le graffiti représente un indien d'Amazonie qui pagaie dans une pirogue chargée de cacao, au beau milieu d'une rivière de chocolat. La fresque s'étale sur une superficie de 5.742 m²: Kobra bat ainsi son propre record, homologué par le Guinness, pour une oeuvre peinte à Rio de Janeiro à l'occasion des jeux Olympiques de 2016.

"Même si les gens foncent à plus de 100 km/h, ils verront quand même le message sur le mur", affirme-t-il à l'AFPTV. "C'est la plus grande fresque que j'aie jamais peinte. C'est un hommage à tous le gens qui travaillent dans le cacao, et la relation étroite avec l'Amazonie", décrit-il.

Quand il a reçu cette commande de la part du chocolatier Cacau Show, Kobra a préparé une dizaine de croquis. Une fois qu'il a choisi le dessin, l'artiste a encore besoin de toute une logistique: pas moins de 12 grues pour hisser son équipe sur des échafaudages.

Depuis deux mois, ils travaillent de 8h à 18h00, mais ils ne devraient pas terminer avant deux semaines, après avoir utilisé plus de 1.000 litres de peinture concentrées dans 4.000 bombes.

"Je suis très content du résultat. Les gens mangent du chocolat, mais ne savent pas tout le travail qu'il y a derrière", se félicite Alexandre Costa, président de Cacau Show, qui a trouvé une façon originale de marquer les esprits pour les fêtes de Pâques.