Donald Trump sujet d'un concours de caricatures en Iran

Donald Trump et l'Iran entretiennent des relations assez compliquées. Critiqué par le magnat de l'immobilier lors de sa venue en Arabie Saoudite, voilà que le pays des ayatollahs lui renvoie l'ascenseur en organisant un concours de caricature dont il est le sujet.

D'après les organisateurs, Trump représente le vrai visage de l'Amérique. L'objectif est donc de montrer qu'il représente un danger potentiellement plus grand pour le monde que l'Iran. En ce qui concerne les sujets sensibles, les têtes pensantes du projet n'en sont d'ailleurs pas à leur coup d'essai. Ils avaient auparavant monté des concours similaires sur les thèmes de l'État islamique et de l'Holocauste. Ce dernier avait été créé dans le but de de montrer le double standard de l'Occident sur la liberté d'expression.

L'initiative a rencontré un grand succès puisque plus de 1600 dessins ont été soumis à travers le monde dont quatre provenant des États-Unis. Une bonne partie des artistes ont tenté le parallèle entre Trump et Hitler. Le dessinant avec une moustache, montrant leur rencontre... Le concours lui-même n'a pas échappé à cette tendance puisque le logo officiel consiste en un T évoquant une croix gammée

Le gagnant est un jeune caricaturiste iranien. Son dessin représente le milliardaire vêtu d'une veste en dollars et les cheveux en feu. L'auteur a expliqué qu'il voulait représenter l'obsession du président des États-Unis pour la guerre et l'argent. Les oeuvres retenues par le concours seront exposées jusque vendredi à Téhéran avant de voyager dans 11 autres pays.

Ce que les organisateurs n'avaient probablement pas envisagé, c'est que la meilleure caricature de Donald Trump reste malgré tout l'original...

Adrien Renkin