Des artistes bruxellois solidaires avec la Plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés

C'est en entendant des bénévoles déplorer qu'ils manquaient de fonds pour équiper l'un de leurs centre, la Porte d'Ulysse, situé à Haren, qu'un collectif d'artistes a eu l'idée d'organiser une vente aux enchères dont tous les bénéfices seraient reversés à la Plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés. Le projet Piece of Art a été lancé début mars et a déjà réuni plus de 120 artistes en tout genre qui ont accepté de céder une oeuvre pour la bonne cause. Parmi eux: Sonia Aniceto, Pascal Bernier, Muriel de Crayencour, Kikie Crêvecoeur et bien d'autres. Si l'oeuvre de ces artistes n'est pas vendue, les organisateurs leur laissent le droit de faire don ou nom de celle-ci pour un futur espace culturel de la Plateforme citoyenne. Organisé par un collectif d'artistes, le projet est également réalisé en étroite collaboration avec la Plateforme citoyenne, récemment élue "Bruxellois de l'année" mais aussi la Commune de Saint-Gilles.

"Peace of Art est une petite action parmi d'autres pour manifester, à travers l'art, sa solidarité", écrivent les organisateurs dans un communiqué. Ils ajoutent que des artistes sont aussi en situation d'exil, citant Jihed Cheikhe, un peintre mauritanien, arrêté en février dans les locaux de l'asbl Globe Aroma et retenu au centre fermé 127 bis depuis lors, avec ordre de quitter le territoire.

Les oeuvres seront exposées à la Maison du Peuple de Saint-Gilles les 20-21 et 22 avril prochains. La vente aux enchères commencera quant à elle le dimanche 22 à 14h. Plus d'informations: https://peaceofartbxl.jimdo.com/

Guillaume Scheunders