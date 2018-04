Découvrez les lauréats du World Press Photo Contest

Le concours a été remporté par le vénézuélien Ronaldo Schemidt, un photographe de l'AFP, pour son cliché de José Víctor Salazar Balza. L'homme de 28 ans a été pris par l'explosion d'un réservoir de moto, et a survécu avec des brulûres au premier et second degrés. La photo a également reçu le premier prix dans la catégorie Actualité.

"C'est une photo classique mais elle a une énergie et un dynamisme instantanés. Les couleurs, le mouvement, elle est vraiment bien composée, elle a de la force. J'ai directement ressenti de l'émotion en la voyant..." a déclaré Magdalena Herrera, présidente du jury, avant d'être reprise par une autre membre du jury, Whitney C. Johnson: "C'est assez symbolique, en fait. L'homme a un masque sur sa tête. Il ne représente pas seulement lui et lui en feu, mais plutôt une idée que le Venezuela est en train de brûler."

Les autres catégories sont les informations générales, les sujets contemporains, l'environnement, le sport, l'actualité, la société et la nature.

Une exposition itinérante de ces photos débutera dès ce samedi 14 avril à Amsterdam et se déplacera partout dans le monde.

Guillaume Scheunders