Décès de l'artiste abstrait Karl Otto Götz, membre du groupe Cobra

Karl Otto Götz était né le 22 février 1914 à Aix-la-Chapelle peu de temps avant le début de la Première Guerre mondiale. L'artiste, interdit d'exercer la peinture par le régime nazi, a remis l'art allemand sur la scène internationale avec ses oeuvres abstraites au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il était l'unique membre allemand du groupe Cobra.

Götz a également enseigné pendant près de 20 ans à l'académie de Düsseldorf où il a eu pour élèves Gerhard Richter et Sigmar Polke devenus mondialement célèbres.

Götz était un des représentants allemands les plus importants de l'art pictural informel auquel appartiennent également Gerhard Hoehme, Bernard Schultze ou Fred Thieler. Ses grandes compositions en noir et blanc ornent désormais nombre de musées et de cabinets ministériels. Centenaire, l'artiste devenu presque aveugle, peignait encore avec l'aide de son épouse Rissa.