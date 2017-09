Clik Clik cherche à nouveau des Lucky Luke de la photographie

Après avoir fait ses preuves deux années consécutives, le concours photo Clik Clik rempile pour une édition spéciale suite à l'invitation du Brussels Street Photography Festival qui se tiendra du 6 au 8 octobre prochains.

Comme par le passé, il s'agira de prendre une photo dans un délai de 24 heures, sur un thème imposé et donné en dernière minute. Le soir même, une exposition collective sera montée dans l'urgence, dans le cadre du festival qui veut "promouvoir la photographie de rue comme étant un outil de recherche urbaine, une forme de communication culturelle et d'art visuel".

Concrètement, tous les inscrits au concours (pas de limitation cette fois-ci) recevront le détail du thème le 7 octobre à minuit et pourront envoyer chacun un cliché jusqu'au 8 octobre. Les 20 meilleures photos seront imprimées et exposées lors de la soirée de clôture du BSPF à l'Hotel Bloom, et deux gagnants seront annoncés lors de celle-ci.