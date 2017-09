Art contemporain: 5 galeries à visiter en famille

Du 7 au 10 septembre, la 10e édition du Brussels Gallery Weekend se tiendra dans la capitale européenne. L'événement consacré à l'art contemporain met à l'honneur la richesse et la diversité des galeries d'art. Et comme toujours, Bruxelles étonne, Bruxelles détonne devant ainsi, une référence à part entière dans le monde de l'art contemporain.

Cette année, l'édition va encore plus loin en proposant aux familles un programme spécialement conçu pour les enfants. Le ton est donné: le Brussels Gallery Weekend veut ouvrir les perspectives, casser les préjugés, rompre avec les idées reçues. Les galeries froides et aseptisées, c'est (presque) terminé.

Convivialité et qualité

En 2017, le milieu compte bien s'ouvrir et accueillir un nouveau public. "Nous voulons vraiment convier les enfants et les parents, créer un véritable esprit de famille autour de cet événement", explique Eléonore de Sadeleer, la directrice du CAB. Si Bruxelles est de plus en plus comparée à Berlin en matière d'art contemporain, elle garde son identité bien à elle. Une identité où l'art et la convivialité s'entremêlent comme nulle part ailleurs.

Sélectionnés par un comité de professionnels reconnus (Gladstone Gallery, Harlan Levey Projects, Xavier Luftens, Office Baroque, Dépendance), les galeristes choisis offrent un programme audacieux. L'occasion pour le public de découvrir le travail de signatures confirmées et de talents émergents issus des 4 coins du monde.

Elisa Brevet

>> Lire également: Brussels Gallery Weekend, rentrée en force